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На референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан

Ведомости

Против решения о приеме Украины в Европейский союз (ЕС)  на общенациональном референдуме в Венгрии высказались 95% граждан. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе, пишет Origo.

«От имени более чем 2 млн венгров я заявлю сегодня на встрече, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Таковы факты», – заявил он.

Орбан заверил, что на саммите 26 июня не произойдет ничего, что имело бы юридические последствия для членства Украины в ЕС, поскольку для необходимо согласие всех членов объединения. 

25 мая Орбан писал в социальной сети X, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к Евросоюзу. До этого он говорил, что в недопущении Украины в объединение заключается национальный интерес Будапешта. 

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев писал в своем Telegram-канале, что ЕС превратился в самодостаточный военный блок, представляющий для России угрозу, поэтому Украина не должна становиться членом организации. Прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, больше нет, заявил Медведев. По его мнению, ЕС вооружает Украину и финансирует действия за счет замороженных активов РФ для того, чтобы киевский режим стал неуязвимым против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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