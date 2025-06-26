На референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан
Против решения о приеме Украины в Европейский союз (ЕС) на общенациональном референдуме в Венгрии высказались 95% граждан. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе, пишет Origo.
«От имени более чем 2 млн венгров я заявлю сегодня на встрече, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Таковы факты», – заявил он.
Орбан заверил, что на саммите 26 июня не произойдет ничего, что имело бы юридические последствия для членства Украины в ЕС, поскольку для необходимо согласие всех членов объединения.
25 мая Орбан писал в социальной сети X, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к Евросоюзу. До этого он говорил, что в недопущении Украины в объединение заключается национальный интерес Будапешта.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев писал в своем Telegram-канале, что ЕС превратился в самодостаточный военный блок, представляющий для России угрозу, поэтому Украина не должна становиться членом организации. Прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, больше нет, заявил Медведев. По его мнению, ЕС вооружает Украину и финансирует действия за счет замороженных активов РФ для того, чтобы киевский режим стал неуязвимым против России.