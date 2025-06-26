На референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев писал в своем Telegram-канале, что ЕС превратился в самодостаточный военный блок, представляющий для России угрозу, поэтому Украина не должна становиться членом организации. Прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, больше нет, заявил Медведев. По его мнению, ЕС вооружает Украину и финансирует действия за счет замороженных активов РФ для того, чтобы киевский режим стал неуязвимым против России.