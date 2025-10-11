Власти Турции обсуждают отправку военных в сектор Газа
МИД Турции, минобороны и разведка страны рассматривают возможность отправки военнослужащих в сектор Газа. После всесторонней оценки предложение будет направлено в парламент. Об этом заявил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер, передает TRT Haber.
«Будет представлено предложение, и будет проведена его оценка. Затем оно поступит руководству парламента», – уточнил Гюлер.
Он добавил, что Турция поддерживает народ сектора Газа и окажет необходимую поддержку по любым обращениям.
10 октября в 12:00 мск официально вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа. В рамках первого этапа радикальная палестинская группировка «Хамас» вернет израильских заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Будут отпущены также все палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.
В этот же день спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил, что израильская сторона завершила первый этап вывода войск в Газе. С этого момента начался 72-часовой срок для освобождения пленных, удерживаемых «Хамасом».