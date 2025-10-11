Zeit: Асад живет в «Москва-сити» и проводит часы за онлайн-играми
Бежавший в Россию бывший президент Сирии Башар Асад живет в апартаментах в «Москва-сити» и часами проводит время за онлайн-играми. Об этом немецкой газете Die Zeit сообщил источник из ближайшего окружения семьи политика.
Семье Асада принадлежит «около 20 роскошных апартаментов», выяснила газета. Агент по недвижимости показала несколько похожих на жилье Асадов квартир и рассказала, что в башнях «Москва-сити» также «живет много политиков и иностранцев».
Входивший в ближайшее окружение Асадов человек сообщил газете, что в России сейчас находятся порядка 1200 офицеров, многие из которых, как и Асады, принадлежали к алавитскому меньшинству. По его словам, «тех, у кого мало денег, отправили в Сибирь, а богатые живут в Москве». Асады, добавил он, «находятся в хорошем положении».
Экс-президент Сирии жил в трех квартирах в высотном здании с торговым центром, который он иногда посещает, сказал собеседник Die Zeit.
«А в остальное время проводил часы, играя в онлайн-видеоигры. Он также часто останавливался на своей вилле под Москвой», – сказал он.
По его данным, семья политика также может свободно передвигаться по Москве. Для этого были наняты телохранители из частной охранной компании, оплачиваемой, как утверждается, российским правительством.
Москва предоставила Асаду политическое убежище после его свержения в прошлом году. 8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. В конце сентября суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего лидера республики, который включает обвинения в умышленном убийстве и пытках, приведших к смерти. Решение принято на основании иска, поданного родственниками жертв «событий в Дараа, произошедших 23 ноября 2011 г.». С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции.