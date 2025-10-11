Zeit: Асад живет в «Москва-сити» и проводит часы за онлайн-играми

Москва предоставила Асаду политическое убежище после его свержения в прошлом году. 8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. В конце сентября суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего лидера республики, который включает обвинения в умышленном убийстве и пытках, приведших к смерти. Решение принято на основании иска, поданного родственниками жертв «событий в Дараа, произошедших 23 ноября 2011 г.». С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции.