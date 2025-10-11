Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бывший генсекретарь НАТО описал в мемуарах беседы с Путиным и Лавровым

Он также упомянул вопрос о демаркации границы с Россией в Баренцевом море
Ведомости

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в своих мемуарах о беседах и переговорах с мировыми политиками, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных Сергеем Лавровым. Содержание книги «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On my watch: leading NATO in a time of war), продажи которой начали в Европе, приводит РБК.

Столтенберг в книге рассказал о своем первом визите в Москву в июне 2001. Тогда экс-генсек альянса занимал пост премьер-министра Норвегии. «Настроение было хорошим. Мы оба [с Путиным] положительно смотрели на более тесное сотрудничество наших стран», – говорится в мемуарах.

Экс-генсек НАТО упомянул в мемуарах вопрос о демаркации границы между Россией и Норвегией в Баренцевом море. Российский президент считал, как пишет Столтенберг, что Норвегия не уделяет должного внимания российским интересам на Шпицбергене. За годы дальнейших переговоров он пришел к выводу, что Путин – трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек. По его словам, в большинстве случаев беседы с российским лидером проходили в приятной атмосфере.

В феврале 2015 г. Столтенберг общался на Мюнхенской конференции с Лавровым. В воспоминаниях он отметил, что российский министр «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания». 

Столтенберг с октября 2014-го по октябрь 2024 г. был генсеком НАТО. Сейчас пост генерального секретаря Североатлантического альянса занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии. В прошлом он уже занимал пост министра финансов Норвегии – с октября 1996-го по октябрь 1997 г. Был премьер-министром страны с 2000 по 2001 г., позже вновь занял эту должность в 2005 г., проработав на ней до 2013 г.

