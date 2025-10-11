Бывший генсекретарь НАТО описал в мемуарах беседы с Путиным и Лавровым

Столтенберг с октября 2014-го по октябрь 2024 г. был генсеком НАТО. Сейчас пост генерального секретаря Североатлантического альянса занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии. В прошлом он уже занимал пост министра финансов Норвегии – с октября 1996-го по октябрь 1997 г. Был премьер-министром страны с 2000 по 2001 г., позже вновь занял эту должность в 2005 г., проработав на ней до 2013 г.