Бывший генсекретарь НАТО описал в мемуарах беседы с Путиным и Лавровым

Бывший генсекретарь НАТО описал в мемуарах беседы с Путиным и ЛавровымОн также упомянул вопрос о демаркации границы с Россией в Баренцевом море
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в своих мемуарах о беседах и переговорах с мировыми политиками, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных Сергеем Лавровым. Содержание книги «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On my watch: leading NATO in a time of war), продажи которой начали в Европе, приводит РБК.
Столтенберг в книге рассказал о своем первом визите в Москву в июне 2001. Тогда экс-генсек альянса занимал пост премьер-министра Норвегии. «Настроение было хорошим. Мы оба [с Путиным] положительно смотрели на более тесное сотрудничество наших стран», – говорится в мемуарах.
Экс-генсек НАТО упомянул в мемуарах вопрос о демаркации границы между Россией и Норвегией в Баренцевом море. Российский президент считал, как пишет Столтенберг, что Норвегия не уделяет должного внимания российским интересам на Шпицбергене. За годы дальнейших переговоров он пришел к выводу, что Путин – трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек. По его словам, в большинстве случаев беседы с российским лидером проходили в приятной атмосфере.
В феврале 2015 г. Столтенберг общался на Мюнхенской конференции с Лавровым. В воспоминаниях он отметил, что российский министр «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания».
Столтенберг с октября 2014-го по октябрь 2024 г. был генсеком НАТО. Сейчас пост генерального секретаря Североатлантического альянса занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии. В прошлом он уже занимал пост министра финансов Норвегии – с октября 1996-го по октябрь 1997 г. Был премьер-министром страны с 2000 по 2001 г., позже вновь занял эту должность в 2005 г., проработав на ней до 2013 г.