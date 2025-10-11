Зеленский провел разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«Президент Зеленский сейчас разговаривает с президентом Трампом», – написал он, не уточнив деталей беседы.
23 сентября президент США встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
The Telegraph со ссылкой на источники позднее писала, что президент Украины обратился к Трампу с просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Затем Зеленский сообщил, что Киев выдвинет кандидатуру президента США на Нобелевскую премию мира, если Вашингтон передаст ракеты Tomahawk и поможет добиться прекращения огня с Россией.