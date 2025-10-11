Газета
Тегеран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

В начале сентября Иран согласовал возобновление инспекций после предыдущего запрета
Ведомости

Иран прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По словам дипломата, Иран отложил исполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте.

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», – сказал Аракчи (цитата по «РИА Новости»).

В начале сентября Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране. Соответствующий документ был подписан 9 сентября в Каире с главой МИД Ирана Арагчи. Глава организации Рафаэль Гросси называл это «шагом в правильном направлении».

Ранее сотрудникам МАГАТЭ был запрещен въезд в страну. 25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ. Мера должна была действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.

