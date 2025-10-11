Тегеран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Ранее сотрудникам МАГАТЭ был запрещен въезд в страну. 25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ. Мера должна была действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.