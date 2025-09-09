Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране
Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали возобновление инспекций в стране. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси в соцсети X.
Он уточнил, что соответствующий документ был подписан в Каире с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
«Это важный шаг в правильном направлении», – написал Гросси.
25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции исламской республики утвердил его. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ. Согласно документу, сотрудникам МАГАТЭ запрещен въезд в страну. Отмечалось, что мера будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.
22 июня США атаковали цели в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии и пособничестве ударам по ядерным объектам страны.