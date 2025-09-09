Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране

Ведомости

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали возобновление инспекций в стране. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси в соцсети X. 

Он уточнил, что соответствующий документ был подписан в Каире с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. 

«Это важный шаг в правильном направлении», – написал Гросси.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. На следующий день Совет стражей конституции исламской республики утвердил его. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ. Согласно документу, сотрудникам МАГАТЭ запрещен въезд в страну. Отмечалось, что мера будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.

22 июня США атаковали цели в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии и пособничестве ударам по ядерным объектам страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте