Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лауреат Нобелевской премии мира заявила, что ее заслужил Трамп

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заслуживает получение Нобелевской премии мира в 2026 г., считает лауреат Премии мира этого года Мария Корина Мачадо. Об этом она заявила в интервью газете Times.

«Я хочу сказать, что, по моему мнению, он действительно заслуживает признания. Ведь всего за девять месяцев было решено или предотвращено столько конфликтов. Особенно сейчас, когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке», – сказала она.

В следующем году Трамп «безусловно заслуживает» вручения премии, добавила Мачадо.

Как западные СМИ отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира не Трампу

Политика / Международные новости

10 октября стало известно, что Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Лауреатом 2025 г. стала лидер венесуэльской оппозиции Мачадо. Комитет отметил ее «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии». Мачадо получит медаль, диплом и около 875 000 фунтов стерлингов. Деньги будут направлены на помощь венесуэльскому народу, пишет Times.

Президент России Владимир Путин говорил, что решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира нанесли серьезный ущерб репутации этой награды. Он подчеркнул, что награда должна вручаться за реальные заслуги, а сегодня авторитет премии, на его взгляд, «в значительной степени утрачен».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её