Лауреат Нобелевской премии мира заявила, что ее заслужил Трамп
Президент США Дональд Трамп заслуживает получение Нобелевской премии мира в 2026 г., считает лауреат Премии мира этого года Мария Корина Мачадо. Об этом она заявила в интервью газете Times.
«Я хочу сказать, что, по моему мнению, он действительно заслуживает признания. Ведь всего за девять месяцев было решено или предотвращено столько конфликтов. Особенно сейчас, когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке», – сказала она.
В следующем году Трамп «безусловно заслуживает» вручения премии, добавила Мачадо.
10 октября стало известно, что Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Лауреатом 2025 г. стала лидер венесуэльской оппозиции Мачадо. Комитет отметил ее «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии». Мачадо получит медаль, диплом и около 875 000 фунтов стерлингов. Деньги будут направлены на помощь венесуэльскому народу, пишет Times.
Президент России Владимир Путин говорил, что решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира нанесли серьезный ущерб репутации этой награды. Он подчеркнул, что награда должна вручаться за реальные заслуги, а сегодня авторитет премии, на его взгляд, «в значительной степени утрачен».