Эрдоган заявил о поддержке связей с Россией и Украиной

Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган ранее провели переговоры на полях саммита ШОС. Российский лидер тогда поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере.