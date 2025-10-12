Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган заявил о поддержке связей с Россией и Украиной

Ведомости

Турция поддерживает контакты с Киевом и Москвой, чтобы положить конец конфликту, который тревожит весь мир, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей речи в Трабзоне.

Эрдоган отметил, что попытки завершить боевые действия на Украине пока не принесли желаемых результатов, и «эта кровопролитная война, которая время от времени обостряется, тревожит весь мир, в том числе и наш регион».

«Турция проводит сбалансированную политику. Мы поддерживаем связь с обеими странами, чтобы положить конец конфликту и установить мир», – сказал турецкий лидер (цитата по Milliyet).

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять саммит по Украине

Политика / Международные отношения

Политик добавил, что Анкара придает большое значение обеспечению безопасности Черного моря, и пока республике это удается. По его словам, уязвимостей для безопасности судоходства не выявлено.

Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган ранее провели переговоры на полях саммита ШОС. Российский лидер тогда поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере.

В начале сентября после контактов с президентами РФ и Украины Эрдоган заявил, что главы государств не готовы к личной встрече, при этом он положительно оценил подходы Путина и президента республики Владимира Зеленского к урегулированию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь