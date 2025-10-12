Эрдоган заявил о поддержке связей с Россией и Украиной
Турция поддерживает контакты с Киевом и Москвой, чтобы положить конец конфликту, который тревожит весь мир, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей речи в Трабзоне.
Эрдоган отметил, что попытки завершить боевые действия на Украине пока не принесли желаемых результатов, и «эта кровопролитная война, которая время от времени обостряется, тревожит весь мир, в том числе и наш регион».
«Турция проводит сбалансированную политику. Мы поддерживаем связь с обеими странами, чтобы положить конец конфликту и установить мир», – сказал турецкий лидер (цитата по Milliyet).
Политик добавил, что Анкара придает большое значение обеспечению безопасности Черного моря, и пока республике это удается. По его словам, уязвимостей для безопасности судоходства не выявлено.
Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган ранее провели переговоры на полях саммита ШОС. Российский лидер тогда поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере.
В начале сентября после контактов с президентами РФ и Украины Эрдоган заявил, что главы государств не готовы к личной встрече, при этом он положительно оценил подходы Путина и президента республики Владимира Зеленского к урегулированию.