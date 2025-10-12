Трамп призвал не беспокоиться о Китае в случае новой торговой войны
Президент США призвал не беспокоиться о Китае в случае новой торговой войны, подчеркнув, что «все будет хорошо». Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.
По его словам, «уважаемый председатель [КНР] Си Цзиньпин только что пережил тяжелый момент».
«Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему!» – заявил Трамп.
11 октября Трамп заявил, что США введут 100%-ные тарифы на импорт из Китая сверх всех существующих тарифов. 12 октября Bloomberg писал, что Китай призвал США прекратить угрожать повышением пошлин и активизировать переговоры по достижению торговой сделки. Министерство коммерции КНР заявило, что недавние ответные меры Пекина были вынужденными и оборонительными. Подчеркивалось также, что, если США продолжат свою политику, Китай предпримет соответствующие шаги для защиты своих прав.
Торговый конфликт двух держав обострился в апреле 2025 г. Тогда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. Американский лидер увеличил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, нарастил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Затем страны по итогам переговоров объявили о «торговом перемирии».