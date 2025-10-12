Лукашенко планирует подарить Путину на день рождения картину с видами Валаама

Путин отметил свое 73-летие 7 октября, с чем его поздравили многие мировые лидеры, включая Лукашенко. В своем поздравлении президент Белоруссии отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отечества, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.