Лукашенко планирует подарить Путину на день рождения картину с видами Валаама
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и лично передать ему подарок в честь дня рождения. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Президенту России наш президент, они об этом договорились, свой подарок обязательно передаст лично», — сказала Эйсмонт.
Также она уточнила, что речь идет о масштабной картине, написанной белорусским художником Павлом Маслениковым, на которой изображены пейзажи Валаама.
Путин отметил свое 73-летие 7 октября, с чем его поздравили многие мировые лидеры, включая Лукашенко. В своем поздравлении президент Белоруссии отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отечества, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.