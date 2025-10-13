Трамп отправил помилованных Байденом заключенных в самую суровую тюрьму США
Президент США Дональд Трамп отправил 37 осужденных за убийство преступников, помилованных его предшественником Джо Байденом, в федеральную тюрьму Флоренс в Колорадо – самое суровое учреждение в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Издание напомнило, что перед уходом с поста Байден смягчил смертные приговоры 37 осужденным за убийство, но спустя несколько часов после вступления в должность Трамп «распорядился превратить пожизненное заключение этих людей в сущий ад». Тогда планы по переводу большинства заключенных в обычные тюрьмы были отменены. Все осужденные, кроме тех, кто нуждается в специализированном медицинском лечении, были отправлены в тюрьму Флоренс.
WSJ отмечает, что в этой тюрьме заключенные проводят 23 часа в сутки в одиночестве в своих камерах.
12 декабря 2024 г. Белый дом сообщил, что Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки. 1 декабря 2024 г. экс-президент США подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В его заявлении говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Трамп тогда задавался вопросом, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.