Трамп отправил помилованных Байденом заключенных в самую суровую тюрьму США

12 декабря 2024 г. Белый дом сообщил, что Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки. 1 декабря 2024 г. экс-президент США подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В его заявлении говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Трамп тогда задавался вопросом, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.