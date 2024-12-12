Байден помиловал 39 осужденных за ненасильственные преступления

1 декабря 2024 г. Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В заявлении американского лидера говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз за последние полтора года говорила на пресс-конференциях, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном. После этого решения она указала на двойные стандарты системы и напомнила, что неоднократно заявляла, что дело рассматривалось бы иначе, если бы обвиняемый не был сыном президента.