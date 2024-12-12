Байден помиловал 39 осужденных за ненасильственные преступления
Президент США Джо Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Америка была построена на обещании возможности и второго шанса. Как президенту мне выпала огромная честь оказывать милосердие людям, продемонстрировавшим раскаяние и прошедшим реабилитацию», – отметил Байден.
Президент США уточнил, что в ближайшие недели предпримет дополнительные шаги. Администрация Байдена продолжит рассматривать ходатайства о помиловании для обеспечения равного правосудия в соответствии с законом, содействия общественной безопасности, поддержания реабилитации осужденных, возвращения их в общество и предоставления заключенным вторых шансов.
1 декабря 2024 г. Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В заявлении американского лидера говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз за последние полтора года говорила на пресс-конференциях, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном. После этого решения она указала на двойные стандарты системы и напомнила, что неоднократно заявляла, что дело рассматривалось бы иначе, если бы обвиняемый не был сыном президента.
Избранный президент США Дональд Трамп поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.