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Байден помиловал 39 осужденных за ненасильственные преступления

Ведомости

Президент США Джо Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Америка была построена на обещании возможности и второго шанса. Как президенту мне выпала огромная честь оказывать милосердие людям, продемонстрировавшим раскаяние и прошедшим реабилитацию», – отметил Байден.

Президент США уточнил, что в ближайшие недели предпримет дополнительные шаги. Администрация Байдена продолжит рассматривать ходатайства о помиловании для обеспечения равного правосудия в соответствии с законом, содействия общественной безопасности, поддержания реабилитации осужденных, возвращения их в общество и предоставления заключенным вторых шансов.

1 декабря 2024 г. Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В заявлении американского лидера говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз за последние полтора года говорила на пресс-конференциях, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном. После этого решения она указала на двойные стандарты системы и напомнила, что неоднократно заявляла, что дело рассматривалось бы иначе, если бы обвиняемый не был сыном президента.

Избранный президент США Дональд Трамп поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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