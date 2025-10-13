Reuters: главы минфинов G7 обсудят усиление антироссийских санкций 15 октября
Министры финансов стран «большой семерки» (G7) намерены обсудить ужесточение санкций против Москвы и оказание помощи Киеву 15 октября в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, глава британского минфина Рейчел Ривс намерен совместно с G7 и Евросоюзом предпринимать попытки по уменьшению доходов России от продажи энергоресурсов. Он также хочет ограничить доступ страны к зарубежным активам. Министры могут 15 октября обсудить и «репарационный кредит», который Еврокомиссия (ЕК) предложила предоставить Украине в размере 140 млрд евро за счет российских замороженных активов.
8 октября газета Financial Times писала, что ЕС продолжает давить на Бельгию, чтобы страна разрешила использовать активы РФ на заем Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об этой ситуации, сравнил действия стран Европы с работой банды: «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность!"». Он подчеркнул, что Россия не оставит такие решения без ответа.