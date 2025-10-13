8 октября газета Financial Times писала, что ЕС продолжает давить на Бельгию, чтобы страна разрешила использовать активы РФ на заем Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об этой ситуации, сравнил действия стран Европы с работой банды: «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность!"». Он подчеркнул, что Россия не оставит такие решения без ответа.