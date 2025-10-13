Газета
Главная / Политика /

«Хамас» отпустил всех выживших израильских заложников

Они были переданы Красному Кресту
Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» передала представителям Красного Креста вторую группу израильских заложников из 13 человек, передает 12-й телеканал Израиля. До этого были возвращены семь пленных. Они провели в плену 737 дней.

Израиль и Палестина договорились об обмене 20 пленных на почти 2000 заключенных. Кроме того, они условились о возвращении останков 28 израильских пленных, которые, предположительно, погибли в плену.

Посольство России подтвердило ТАСС, что среди освобожденных заложников должен быть уроженец Донбасса Максим Харкин. При этом там отметили, что о его состоянии пока ничего не известно. На фоне возвращения пленных в Израиль прилетел президент США Дональд Трамп. Он должен выступить с речью перед парламентом страны, а затем улететь в Египет для участия в «Саммите мира».

13 октября «Хамас» освободил первых семерых заложников и так же передал их Красному Кресту. Такие действия вошли в план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава должны получить гуманитарную помощь.

