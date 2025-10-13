«Хамас» отпустил всех выживших израильских заложников

«Хамас» отпустил всех выживших израильских заложниковОни были переданы Красному Кресту
Палестинская группировка «Хамас» передала представителям Красного Креста вторую группу израильских заложников из 13 человек, передает 12-й телеканал Израиля. До этого были возвращены семь пленных. Они провели в плену 737 дней.
Израиль и Палестина договорились об обмене 20 пленных на почти 2000 заключенных. Кроме того, они условились о возвращении останков 28 израильских пленных, которые, предположительно, погибли в плену.
Посольство России подтвердило ТАСС, что среди освобожденных заложников должен быть уроженец Донбасса Максим Харкин. При этом там отметили, что о его состоянии пока ничего не известно. На фоне возвращения пленных в Израиль прилетел президент США Дональд Трамп. Он должен выступить с речью перед парламентом страны, а затем улететь в Египет для участия в «Саммите мира».
13 октября «Хамас» освободил первых семерых заложников и так же передал их Красному Кресту. Такие действия вошли в план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава должны получить гуманитарную помощь.