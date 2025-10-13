«Хамас» отпустил всех выживших израильских заложников

Посольство России подтвердило ТАСС, что среди освобожденных заложников должен быть уроженец Донбасса Максим Харкин. При этом там отметили, что о его состоянии пока ничего не известно. На фоне возвращения пленных в Израиль прилетел президент США Дональд Трамп. Он должен выступить с речью перед парламентом страны, а затем улететь в Египет для участия в «Саммите мира».