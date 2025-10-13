Лавров: вопрос о безвизовом режиме между Россией и Бахрейном будет решен

2 сентября также сообщалось, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Китай вводит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом, путешествующих сроком до 30 дней. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), после этого турпоток из Китая может вырасти примерно на 25%.