Лавров: вопрос о безвизовом режиме между Россией и Бахрейном будет решен
Вопрос об установлении безвизового режима между Россией и Бахрейном будет решен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИДа, его удивило отсутствие безвизового соглашения между двумя странами.
«Так это, значит, наше упущение, упущение наших бахрейнских друзей. Стоит непосредственно разобраться, почему мы с нашими друзьями вынуждены получать визы для поездок друг к другу», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Россия и Бахрейн развивают сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. 1 июня министр экономического развития Максим Решетников во время визита в Манаму заявил, что Москва уважает независимую позицию королевства на международной арене и рассматривает Бахрейн как перспективного партнера. Он отметил, что страна проводит «грамотную внутреннюю и внешнюю политику» и обладает устойчиво развивающейся экономикой.
2 сентября также сообщалось, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Китай вводит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом, путешествующих сроком до 30 дней. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), после этого турпоток из Китая может вырасти примерно на 25%.