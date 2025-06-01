Решетников: Россия видит основу для долгосрочного партнерства с Бахрейном

Министр назвал Бахрейн страной, которая проводит «грамотную внутреннюю и внешнюю политику», а также имеет устойчиво развивающуюся экономику. Он отметил, что Россия активно сотрудничает с королевством в таких сферах, как торговля, инвестиции и культурный обмен.