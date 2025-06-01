Решетников: Россия видит основу для долгосрочного партнерства с Бахрейном
Россия уважает независимость Бахрейна на международной арене и видит перспективы для долгосрочного партнерства, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочего визита в столицу королевства Манаму, передает ТАСС.
Министр назвал Бахрейн страной, которая проводит «грамотную внутреннюю и внешнюю политику», а также имеет устойчиво развивающуюся экономику. Он отметил, что Россия активно сотрудничает с королевством в таких сферах, как торговля, инвестиции и культурный обмен.
В ходе визита Решетников также встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и с руководством ведомств экономического блока страны.
Бизнес-диалог, посвященный экономическому партнерству России и Бахрейна, запланирован на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Разговор делегаций будет сфокусирован на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.