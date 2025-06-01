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Решетников: Россия видит основу для долгосрочного партнерства с Бахрейном

Ведомости

Россия уважает независимость Бахрейна на международной арене и видит перспективы для долгосрочного партнерства, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочего визита в столицу королевства Манаму, передает ТАСС.

Министр назвал Бахрейн страной, которая проводит «грамотную внутреннюю и внешнюю политику», а также имеет устойчиво развивающуюся экономику. Он отметил, что Россия активно сотрудничает с королевством в таких сферах, как торговля, инвестиции и культурный обмен.

В ходе визита Решетников также встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и с руководством ведомств экономического блока страны.

Бизнес-диалог, посвященный экономическому партнерству России и Бахрейна, запланирован на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Разговор делегаций будет сфокусирован на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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