FT: Польша призывает Германию прекратить расследование по «Северным потокам»

Ведомости

Германия должна прекратить преследование украинцев, которые подозреваются в подрыве «Северных потоков», чтобы политика страны совпадала с политикой НАТО и Польши. Об этом заявил в интервью Financial Times глава польского бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич.

Ценкевич заявил, что, хотя ему ничего не известно о том, что Польша помогала украинцам атаковать газопровод, «в интересах польского государства» защитить всех, кто потенциально мог участвовать в повреждении «Северного потока – 2».

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявлял, что республика против выдачи Германии одного из подозреваемых в деле о подрыве трубопроводов, украинца Владимира Журавлева. По словам Туска, лично он и правительство Польши всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».

30 сентября в польском городе Прушкув задержали второго фигуранта расследования. По данным RMF24, его передали окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время ожидается начало процедуры его экстрадиции в Германию. 1 октября Окружной суд Варшавы заключил Журавлева под стражу на семь дней.

