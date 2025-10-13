FT: Польша призывает Германию прекратить расследование по «Северным потокам»
Германия должна прекратить преследование украинцев, которые подозреваются в подрыве «Северных потоков», чтобы политика страны совпадала с политикой НАТО и Польши. Об этом заявил в интервью Financial Times глава польского бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич.
Ценкевич заявил, что, хотя ему ничего не известно о том, что Польша помогала украинцам атаковать газопровод, «в интересах польского государства» защитить всех, кто потенциально мог участвовать в повреждении «Северного потока – 2».
7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявлял, что республика против выдачи Германии одного из подозреваемых в деле о подрыве трубопроводов, украинца Владимира Журавлева. По словам Туска, лично он и правительство Польши всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».
30 сентября в польском городе Прушкув задержали второго фигуранта расследования. По данным RMF24, его передали окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время ожидается начало процедуры его экстрадиции в Германию. 1 октября Окружной суд Варшавы заключил Журавлева под стражу на семь дней.