Трамп заявил, что добьется окончания украинского конфликта

Трамп также рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москве, когда они говорили в течение пяти часов. По словам американского президента, он был удивлен и думал, что разговор займет 15-20 минут, т. к. Уиткофф «почти ничего не знал о России».