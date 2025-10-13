Трамп заявил, что добьется окончания украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп, выступая в кнессете Израиля, заявил, что добьется окончания украинского кризиса.
«Мы добьемся того, чтобы конфликт между Украиной и Россией был урегулирован», – сказал американский лидер.
Трамп также рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москве, когда они говорили в течение пяти часов. По словам американского президента, он был удивлен и думал, что разговор займет 15-20 минут, т. к. Уиткофф «почти ничего не знал о России».
13 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что сейчас нет четких договоренностей по телефонному разговору президентов РФ и США. Он пояснил, что беседа состоится, как только они появятся. Представитель Кремля подтвердил, что Трамп, судя по сообщениям, заявил о возможности обсуждения с Путиным вопроса передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.
6 октября глава Белого дома сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но сначала хочет узнать, для чего конкретно они будут использоваться Киевом, и задать несколько вопросов по этому поводу. Президент США уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине этих ракет.