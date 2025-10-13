Трамп считает, что сделка по Газе не состоялась без ударов по Ирану
Урегулирование конфликта в секторе Газа и прекращение огня на этой территории было бы невозможно без ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, заявил президент США Дональд Трамп.
«И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень темная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал американский лидер журналистам.
3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в соответствии с которым было проведено освобождение пленных.
В июне произошла эскалация конфликта Ирана и Израиля, иранские объекты по обогащению урана были атакованы. Удары также повлекли за собой гибель нескольких военачальников Тегерана. 22 июня к конфликту присоединились Соединенные Штаты. Они ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.