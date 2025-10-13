Газета
Главная / Политика /

Трамп: сделка по Газе показала, что мир возможен при единстве наций

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанием сделки по Газе страны доказали, что возможно достичь успеха, когда нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.

Отрывки из его речи, которую Трамп должен произнести после подписания мирной сделки по Газе в Египте, распространил пул Белого дома.

«Теперь все движение направлено к великому, славному и прочному миру, – сказал Трамп. – Мы показали, как это можно сделать, когда ответственные нации откладывают разногласия, ищут общие точки соприкосновения и стремятся к лучшему будущему для всех».

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе

Политика / Международные новости

Ранее 13 октября американский лидер наряду с лидерами Египта, Турции и Катара подписали соглашение по прекращению конфликта в секторе Газа.

«То, чего мы достигли вместе за последние дни, изменит историю и навсегда останется в памяти, – подчеркнул Трамп в своей речи. – Сегодня тот день, к которому люди по всему региону и миру шли, трудились, надеялись и молились. С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец услышаны. Вместе мы добились невозможного. Наконец-то на Ближнем Востоке воцарился мир».

Трамп заявил, что прорыв в Газе станет новым началом для Ближнего Востока и позволит построить сильный и мирный регион.

Лавров: палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа

Политика / Международные отношения

«Первые шаги к миру всегда самые трудные – и сегодня мы сделали их вместе, – сказал он. – Сегодня, впервые за всю память поколений, у нас появился уникальный шанс оставить позади старые распри и горькие вражды и заявить, что наше будущее не будет определяться конфликтами прошлого».

Трамп призвал продолжать действовать в духе сотрудничества и доброй воли, который, по его словам, наконец привел к историческому прорыву.

3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в этом направлении предстоит проделать еще много работы.

