Трамп: сделка по Газе показала, что мир возможен при единстве наций
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанием сделки по Газе страны доказали, что возможно достичь успеха, когда нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.
Отрывки из его речи, которую Трамп должен произнести после подписания мирной сделки по Газе в Египте, распространил пул Белого дома.
«Теперь все движение направлено к великому, славному и прочному миру, – сказал Трамп. – Мы показали, как это можно сделать, когда ответственные нации откладывают разногласия, ищут общие точки соприкосновения и стремятся к лучшему будущему для всех».
Ранее 13 октября американский лидер наряду с лидерами Египта, Турции и Катара подписали соглашение по прекращению конфликта в секторе Газа.
«То, чего мы достигли вместе за последние дни, изменит историю и навсегда останется в памяти, – подчеркнул Трамп в своей речи. – Сегодня тот день, к которому люди по всему региону и миру шли, трудились, надеялись и молились. С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец услышаны. Вместе мы добились невозможного. Наконец-то на Ближнем Востоке воцарился мир».
Трамп заявил, что прорыв в Газе станет новым началом для Ближнего Востока и позволит построить сильный и мирный регион.
«Первые шаги к миру всегда самые трудные – и сегодня мы сделали их вместе, – сказал он. – Сегодня, впервые за всю память поколений, у нас появился уникальный шанс оставить позади старые распри и горькие вражды и заявить, что наше будущее не будет определяться конфликтами прошлого».
Трамп призвал продолжать действовать в духе сотрудничества и доброй воли, который, по его словам, наконец привел к историческому прорыву.
3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в этом направлении предстоит проделать еще много работы.