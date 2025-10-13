Ас-Сиси: соглашение по Газе должно привести к созданию палестинского государства

По словам Трампа, в документе «изложено множество правил, положений и других аспектов», касающихся урегулирования ситуации. Он отметил, что для достижения этого соглашения «понадобилось 3000 лет», назвав мировую сделку по Газе «крупнейшей и самой сложной».