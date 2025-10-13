Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ас-Сиси: соглашение по Газе должно привести к созданию палестинского государства

Ведомости

Реализация мирного соглашения по Газе должна завершиться созданием палестинского государства, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите, посвященном подписанию договора о прекращении огня в анклаве. Трансляцию мероприятия ведет телеканал Fox News.

До этого ас-Сиси, президент США Дональд Трамп, лидеры Катара Тамим Аль Тани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали договор, закрепляющий прекращение конфликта в Газе.

По словам Трампа, в документе «изложено множество правил, положений и других аспектов», касающихся урегулирования ситуации. Он отметил, что для достижения этого соглашения «понадобилось 3000 лет», назвав мировую сделку по Газе «крупнейшей и самой сложной».

Американский лидер также объявил о наступлении «мира на Ближнем Востоке» и подчеркнул, что эта сделка предотвратила третью мировую войну.

13 октября Трамп сообщил об окончании конфликта в секторе Газа. После этого с территории анклава были освобождены все 20 выживших израильских заложников, а Израиль, в свою очередь, согласился отпустить 2000 палестинских заключенных.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте