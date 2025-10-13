Ас-Сиси: соглашение по Газе должно привести к созданию палестинского государства
Реализация мирного соглашения по Газе должна завершиться созданием палестинского государства, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите, посвященном подписанию договора о прекращении огня в анклаве. Трансляцию мероприятия ведет телеканал Fox News.
До этого ас-Сиси, президент США Дональд Трамп, лидеры Катара Тамим Аль Тани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали договор, закрепляющий прекращение конфликта в Газе.
По словам Трампа, в документе «изложено множество правил, положений и других аспектов», касающихся урегулирования ситуации. Он отметил, что для достижения этого соглашения «понадобилось 3000 лет», назвав мировую сделку по Газе «крупнейшей и самой сложной».
Американский лидер также объявил о наступлении «мира на Ближнем Востоке» и подчеркнул, что эта сделка предотвратила третью мировую войну.
13 октября Трамп сообщил об окончании конфликта в секторе Газа. После этого с территории анклава были освобождены все 20 выживших израильских заложников, а Израиль, в свою очередь, согласился отпустить 2000 палестинских заключенных.