Кличко обвинил власти Украины в недостаточной защите энергообъектов
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной защищенности энергообъектов столицы и в иронической форме заявил, что вина за это лежит на властях страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«У меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?» – заявил мэр.
Он отметил, что именно совет обороны Киева принимал решения относительно защитных мер столицы Украины. Кличко считает, что в условиях военного положения в стране оправданным и эффективным будет подход, когда военные формируют ориентиры безопасности. Любой другой формат, по мнению мэра Киева, когда вопрос защищенности энергосистемы Украины выносят в публичную плоскость, наносит существенный ущерб обороноспособности.
10 октября Зеленский заявил, что недоволен защитой энергообъектов в Киеве, а также дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе Кличко, сообщало украинское интернет-издание «Страна». Тогда он заявил, что не будет говорить «антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать».
Bloomberg со ссылкой на источники 9 октября писало, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Если Москва продолжит наносить удары с такой же интенсивностью, Киеву потребуется закупить около 4,4 млрд куб. м газа к концу марта, добавили источники Bloomberg. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.