Кличко обвинил власти Украины в недостаточной защите энергообъектов

10 октября Зеленский заявил, что недоволен защитой энергообъектов в Киеве, а также дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе Кличко, сообщало украинское интернет-издание «Страна». Тогда он заявил, что не будет говорить «антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать».