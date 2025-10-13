Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны опасениями за свою жизнь
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что ему пришлось покинуть государство, чтобы защитить собственную жизнь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление политика.
При этом Радзуэлина не раскрыл его нынешнее местонахождение.
Лидер оппозиции в парламенте Мадагаскара Ситени Рандрианасолониайко рассказал агентству, что глава островного государства покинул Мадагаскар 12 октября после того, как часть армии перешла на сторону протестующих.
13 октября RFI сообщала, что Радзуэлина эвакуировали из страны на французском военном самолете по соглашению с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Протесты в Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября, став самым серьезным вызовом для правления Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.
12 октября Радзуэлина заявил, что в Мадагаскаре происходит попытка «незаконного и насильственного» захвата власти. Заявление президента последовало на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующих, требовавших его отставки.