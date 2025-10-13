Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вучич назвал конструктивными переговоры с РФ по энергетике и NIS

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что провел переговоры с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным по вопросам энергетики и деятельности компании NIS. По его словам, они прошли в формате открытого и откровенного разговора. Слова сербского лидера передает Blic.

«Я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора», – добавил Вучич. Он отметил, что российская сторона поняла «наше послание», а Сербия, в свою очередь, поняла интересы Москвы. 

Он также заверил граждан, что власти Сербии продолжают действовать в их интересах. 

Вучич разочарован предложением Москвы по новому газовому соглашению с Сербией

Политика / Международные отношения

11 октября Вучич заявил, что Россия предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в страну с действием до конца 2025 г. Президент республики ожидал, что он будет действовать по меньшей мере до мая 2026 г. Он пояснил, что так Москва предупреждает Белград о последствиях возможной национализации NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти». 8 октября истек срок последней отсрочки введения американских санкций против NIS.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович 11 октября сообщила, что сербские власти не хотят национализировать крупнейшую энергетическую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и выступают против отъема российской собственности в Европе. По словам министра, Белград надеется остаться надежным направлением для инвесторов из России, США, Китая, Японии и всего мира.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её