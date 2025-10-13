Вучич назвал конструктивными переговоры с РФ по энергетике и NIS
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что провел переговоры с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным по вопросам энергетики и деятельности компании NIS. По его словам, они прошли в формате открытого и откровенного разговора. Слова сербского лидера передает Blic.
«Я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора», – добавил Вучич. Он отметил, что российская сторона поняла «наше послание», а Сербия, в свою очередь, поняла интересы Москвы.
Он также заверил граждан, что власти Сербии продолжают действовать в их интересах.
11 октября Вучич заявил, что Россия предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в страну с действием до конца 2025 г. Президент республики ожидал, что он будет действовать по меньшей мере до мая 2026 г. Он пояснил, что так Москва предупреждает Белград о последствиях возможной национализации NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти». 8 октября истек срок последней отсрочки введения американских санкций против NIS.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович 11 октября сообщила, что сербские власти не хотят национализировать крупнейшую энергетическую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и выступают против отъема российской собственности в Европе. По словам министра, Белград надеется остаться надежным направлением для инвесторов из России, США, Китая, Японии и всего мира.