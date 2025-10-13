Вучич назвал конструктивными переговоры с РФ по энергетике и NIS

11 октября Вучич заявил, что Россия предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в страну с действием до конца 2025 г. Президент республики ожидал, что он будет действовать по меньшей мере до мая 2026 г. Он пояснил, что так Москва предупреждает Белград о последствиях возможной национализации NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти». 8 октября истек срок последней отсрочки введения американских санкций против NIS.