Белый дом раскрыл положения декларации об обеспечении мира на Ближнем Востоке
В декларации президента США Дональда Трампа говорится, что мир на Ближнем Востоке может быть обеспечен благодаря сотрудничеству и постоянному диалогу, а укрепление связей между народами служит долгосрочным интересам мира и стабильности. Документ опубликовал Белый дом.
«Мы понимаем, что прочный мир — это такой мир, в котором и палестинцы, и израильтяне могут процветать, а их основные права человека защищены, безопасность гарантирована, а достоинство сохранено», – говорится в декларации.
Кроме того, миру на Ближнем Востоке будет способствовать уважение к связям христиан, мусульман и иудеев с регионом. В документе говорится, что защита объектов их наследия должна оставаться первостепенным «в нашем стремлении к мирному сосуществованию».
Экстремизм и радикализация должны быть искоренены во всех их проявлениях. Ни одно общество не может процветать, когда насилие и расизм становятся нормой, а радикальные идеологии угрожают основам гражданской жизни, подчеркивают авторы документа.
Декларацию подписали Трамп, президенты Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим Аль Тани.
Они обязались разрешать будущие споры в регионе путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а также реализовать соглашение таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность, стабильность и возможности для всех народов региона, включая палестинцев и израильтян.
3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.
Возвращение заложников вошло в план американского по урегулированию конфликта в анклаве. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава получат гуманитарную помощь.
В ходе саммита 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.