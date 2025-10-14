Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом раскрыл положения декларации об обеспечении мира на Ближнем Востоке

Ведомости

В декларации президента США Дональда Трампа говорится, что мир на Ближнем Востоке может быть обеспечен благодаря сотрудничеству и постоянному диалогу, а укрепление связей между народами служит долгосрочным интересам мира и стабильности. Документ опубликовал Белый дом. 

«Мы понимаем, что прочный мир — это такой мир, в котором и палестинцы, и израильтяне могут процветать, а их основные права человека защищены, безопасность гарантирована, а достоинство сохранено», – говорится в декларации. 

Кроме того, миру на Ближнем Востоке будет способствовать уважение к связям христиан, мусульман и иудеев с регионом. В документе говорится, что защита объектов их наследия должна оставаться первостепенным «в нашем стремлении к мирному сосуществованию».

Трамп пообещал восстановить Газу за счет международной помощи

Политика / Международные новости

Экстремизм и радикализация должны быть искоренены во всех их проявлениях. Ни одно общество не может процветать, когда насилие и расизм становятся нормой, а радикальные идеологии угрожают основам гражданской жизни, подчеркивают авторы документа. 

Декларацию подписали Трамп, президенты Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим Аль Тани.

Они обязались разрешать будущие споры в регионе путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а также реализовать соглашение таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность, стабильность и возможности для всех народов региона, включая палестинцев и израильтян.

3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.

Возвращение заложников вошло в план американского по урегулированию конфликта в анклаве. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава получат гуманитарную помощь.

В ходе саммита 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь