Венесуэла закроет посольства в Норвегии и Австралии после «нобелевки» Мачадо
Власти Венесуэлы приняли решение закрыть свои посольства в Норвегии и Австралии и открыть новые дипломатические миссии в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление правительства Николаса Мадуро.
Функции консульской поддержки венесуэльцев, проживающих в Норвегии и Австралии, будут переданы другим дипломатическим представительствам республики.
По данным агентства, решение принято на фоне обострения отношений между Каракасом и Вашингтоном и спустя несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. На эту награду также претендовал президент США Дональд Трамп.
10 октября стало известно, что лауреатом Нобелевской премии мира 2025 г. стала Мачадо – «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
12 октября сама Мачадо заявила в интервью газете Times, что Трамп заслуживает присуждения Нобелевской премии мира в 2026 г. По ее словам, американский лидер заслуживает признания за то, что за девять месяцев было решено и предотвращено столько конфликтов.