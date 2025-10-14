FT: США смогут поставить Украине только от 20 до 50 ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели на территории России. Однако, по оценкам экспертов Financial Times, Пентагон сможет выделить лишь от 20 до 50 таких ракет, что не окажет решающего влияния на ход конфликта.
Аналитики отмечают, что с 2022 г. США произвели только 200 Tomahawk, из которых более 120 уже использовали. Минобороны запросило финансирование всего на 57 ракет в своем бюджете на 2026 г. Ограниченность поставок не позволит Украине наносить регулярные удары по глубоким тылам России.
6 октябряТрамп сообщил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.
13 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех и прежде всего для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».