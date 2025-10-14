Газета
Главная / Политика /

Кремль поддержал желание Трампа сосредоточиться на украинском урегулировании

Ведомости

Россия сохраняет готовность к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля попросили прокомментировать ожидания российской стороны от того, что президент США Дональд Трамп после завершения войны в секторе Газа поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу сосредоточиться на урегулировании кризиса на Украине. Он отметил, что Россия приветствует эти намерения и подтверждение политической воли на то, чтобы всемирно способствовать поискам путей мирного урегулирования.

«Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом. Он эффективный. Доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. И надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе уже на этом, на украинском направлении», – подчеркнул Песков.

Трамп: Путин и Уиткофф пять часов обсуждали «интересные вещи»

Политика / Международные отношения

По его словам, Москва надеется, что влияние США и дипломатическое мастерство посланников Трампа поможет сподвигнуть Киев к большей активности и готовности к мирному процессу.

13 октября Трамп в ходе выступления в кнессете Израиля объявил, что добьется того, чтобы конфликт между Украиной и Россией был урегулирован.

3 сентября президент РФ Владимир Путин положительно оценил работу Уиткоффа. Он указал, что спецпосланник достоверно передает позицию американского президента и ведет диалог в конструктивном ключе. Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле 6 августа. Переговоры состоялись в закрытом режиме. На встрече также присутствовал помощник российского главы Юрий Ушаков.

