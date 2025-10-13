Трамп: Путин и Уиткофф пять часов обсуждали «интересные вещи»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что одна из встреч его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле продолжалась пять часов, хотя изначально планировалась на 15–20 минут. Об этом американский лидер рассказал, выступая в кнессете – парламенте Израиля.
По словам Трампа, через полчаса после начала переговоров он позвонил, чтобы узнать, завершилась ли встреча, но ему ответили, что переговоры продолжаются. Аналогичный ответ был и через час, два, три.
«И только через пять часов он вышел. Я спросил: «Да о чем вы говорили в течение пяти часов?», – рассказал президент.
Трамп добавил, что Уиткофф ответил, что обсуждал с Путиным «много интересных вещей».
Глава Белого дома высоко оценил способности своего представителя, отметив его талант переговорщика.
3 сентября Путин положительно оценил работу спецпосланника президента США. Он подчеркнул, что Уиткофф достоверно передает позицию американского лидера и ведет диалог в конструктивном ключе. Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Переговоры прошли в закрытом режиме. Сообщалось, что на встрече также присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.