Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Путин и Уиткофф пять часов обсуждали «интересные вещи»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что одна из встреч его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле продолжалась пять часов, хотя изначально планировалась на 15–20 минут. Об этом американский лидер рассказал, выступая в кнессете – парламенте Израиля.

По словам Трампа, через полчаса после начала переговоров он позвонил, чтобы узнать, завершилась ли встреча, но ему ответили, что переговоры продолжаются. Аналогичный ответ был и через час, два, три.

«И только через пять часов он вышел. Я спросил: «Да о чем вы говорили в течение пяти часов?», – рассказал президент.

Трамп добавил, что Уиткофф ответил, что обсуждал с Путиным «много интересных вещей».

Глава Белого дома высоко оценил способности своего представителя, отметив его талант переговорщика.

3 сентября Путин положительно оценил работу спецпосланника президента США. Он подчеркнул, что Уиткофф достоверно передает позицию американского лидера и ведет диалог в конструктивном ключе. Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Переговоры прошли в закрытом режиме. Сообщалось, что на встрече также присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте