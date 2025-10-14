Газета
Путин и Мирзиеев обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства

Ведомости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении.

Предыдущий телефонный разговор между лидерами состоялся 7 октября. Тогда Мирзиеев поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и успехов, а также процветания российскому народу. Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание росту взаимного товарооборота.

14 октября Путин также провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Основной темой их беседы стала подготовка грядущего визита казахстанского лидера в РФ.

