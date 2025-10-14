Путин и Мирзиеев обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства

Предыдущий телефонный разговор между лидерами состоялся 7 октября. Тогда Мирзиеев поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и успехов, а также процветания российскому народу. Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание росту взаимного товарооборота.