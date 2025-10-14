Великобритания снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану
Великобритания прекратит действие эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан, заявил замглавы МИД королевства Стивен Даути, его заявление опубликовано на сайте британского парламента. Ограничение сохранялось более 30 лет.
«Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 г. эмбарго на поставки оружия, касающееся "всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха", утратило свою актуальность», – отмечено в заявлении. Замминистра объяснил такую позицию результатами прогресса, в том числе достигнутого на саммите в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях при участии Трампа в Вашингтоне. Документ предполагает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Последний состоит из 17 пунктов.
При этом 3 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика не согласна с рядом предварительных условий, выдвинутых Азербайджаном в преддверии подписания мирного соглашения между двумя странами. Он подчеркнул, что страна согласна на подписание соглашения «как можно скорее» без дополнительных условий, которые выдвигает Баку.