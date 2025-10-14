Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Ведомости

Великобритания прекратит действие эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан, заявил замглавы МИД королевства Стивен Даути, его заявление опубликовано на сайте британского парламента. Ограничение сохранялось более 30 лет.

«Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 г. эмбарго на поставки оружия, касающееся "всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха", утратило свою актуальность», – отмечено в заявлении. Замминистра объяснил такую позицию результатами прогресса, в том числе достигнутого на саммите в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом.

8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях при участии Трампа в Вашингтоне. Документ предполагает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Последний состоит из 17 пунктов.

При этом 3 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика не согласна с рядом предварительных условий, выдвинутых Азербайджаном в преддверии подписания мирного соглашения между двумя странами. Он подчеркнул, что страна согласна на подписание соглашения «как можно скорее» без дополнительных условий, которые выдвигает Баку.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её