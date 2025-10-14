Газета
Главная / Политика /

Россияне смогут участвовать в выборах в Белоруссии наравне с гражданами страны

Ведомости

Президент Белоруссии подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией. Один из них предполагает, что граждане РФ и Белоруссии, постоянно проживающие на территории другой страны, смогут участвовать в местных выборах. Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.

Этот документ вносит поправки в договор Москвы и Минска о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г.

Второй закон предполагает внесение изменений в соглашение двух стран о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств.

Белорусский парламент ратифицировал протокол о внесении соответствующих изменений в документы 16 сентября. Оба документа были подписаны Белоруссией и Россией в марте 2025 г. в Москве.

В марте Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документом закреплены взаимные гарантии в случае посягательств на безопасность двух стран, а также Союзного государства в целом.

