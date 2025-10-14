Россияне смогут участвовать в выборах в Белоруссии наравне с гражданами страны

Президент Белоруссии подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией. Один из них предполагает, что граждане РФ и Белоруссии, постоянно проживающие на территории другой страны, смогут участвовать в местных выборах. Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.