Временный глава Сирии аш-Шараа встретится с Путиным в рамках визита в РФ
В рамках своего государственного визита в Россию временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает SANA со ссылкой на управление сирийского лидера по СМИ.
По данным агентства, темой переговоров Путина и аш-Шараа станут региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, а также пути расширения сотрудничества в интересах обеих стран.
Поездка временного президента Сирии в РФ пройдет в рамках усилий по реорганизации двусторонних отношений и изучению перспектив политического и экономического сотрудничества между странами, пишет SANA.
Кроме того, аш-Шараа планирует встретиться с представителями сирийской общины в России.
Syria TV писал, что временный глава Сирии посетит Россию 15 октября.
9 октября глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о необходимости переформатировать функционал присутствия российских военных сил в Сирии. Одной из задач Лавров назвал использование порта и аэропорта для доставки гуманитарных грузов из России, из стран Персидского залива в страны Африки. По его словам, это будет востребовано и Москва готова согласовывать детали.