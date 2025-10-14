«Хамас» передал Израилю тела четырех погибших заложников
Палестинская группировка «Хамас» передала Израилю тела четырех погибших заложников. Об этом сообщил Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на данные Красного Креста.
«Четыре гроба с телами погибших заложников были переданы им и направляются к силам Армии обороны Израиля и ISA», – говорится в сообщении.
ЦАХАЛ подчеркнул, что «Хамас» обязан соблюдать мирное соглашение и предпринять необходимые шаги для возвращения заложников.
3 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.
Возвращение заложников вошло в план американского президента по урегулированию конфликта в анклаве. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава получат гуманитарную помощь.
В ходе саммита 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.