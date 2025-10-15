Газета
Главная / Политика /

Путин проведет переговоры с президентом Сирии 15 октября

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа встретятся на переговорах в Москве 15 октября, когда иностранный глава государства прибудет в Россию в с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят текущее развитие отношений РФ и Сирии, а также их перспективы. Планируется в том числе остановиться на политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты также поговорят о последних событиях на Ближнем Востоке.

14 октября о встрече Путина и аш-Шараа писало SANA со ссылкой на управление сирийского лидера по СМИ. Рабочий визит президента Сирии в Россию пройдет в рамках усилий по реорганизации двусторонних отношений, по данным агентства. Кроме того, аш-Шараа планирует встретиться с представителями сирийской общины в России.

9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что функционал присутствия российских военных сил в Сирии необходимо переформатировать. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что важной задачей стало использование порта и аэропорта для доставки гуманитарных грузов из России, из стран Персидского залива в страны Африки. Он выразил мнение, что это будет востребовано и Москва готова согласовывать детали.

