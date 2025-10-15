Путин проведет переговоры с президентом Сирии 15 октября

9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что функционал присутствия российских военных сил в Сирии необходимо переформатировать. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что важной задачей стало использование порта и аэропорта для доставки гуманитарных грузов из России, из стран Персидского залива в страны Африки. Он выразил мнение, что это будет востребовано и Москва готова согласовывать детали.