Фон дер Ляйен связала с позицией по России вступление Сербии в Евросоюз
Для членства в Евросоюзе Сербии необходимо присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместного выступления с президентом Сербии Александром Вучичем. Трансляцию мероприятия проводил DRM News.
Она также отметила, что вступление в ЕС может занять много времени, а также потребовать реализации различных реформ. Важным аспектом фон дер Ляйен назвала необходимость большей согласованности в области внешней политики, в том числе санкции против РФ.
При этом глава ЕК подчеркнула, что Сербия уже достигла 61% соответствия внешнеполитической линии Евросоюза, но, по ее мнению, «требуется сделать больше».
Вучич, в свою очередь, заявил, что членство в Евросоюзе является для Сербии стратегическим выбором и приоритетом ее внешней политики.
Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть.
2 сентября Вучич заявил, что Сербия будет сохранять нейтралитет и дальше в отношении России и стран Европы. Он напомнил, что Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкций против РФ.