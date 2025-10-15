Песков: Путин хранит дома подаренные ему военными иконы
Президент РФ Владимир Путин хранит дома иконы со следами от пуль, которые подарили ему военнослужащие в день рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Когда график президента позволит, когда он примет решение <...>. Он же сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, готовится ли встреча Путина с бойцами спецоперации.
10 октября президент РФ рассказал, что командующие группировками войск подарили ему на день рождения иконы военнослужащих, которые берегли их от пуль. На них остались вмятины. Тогда Путин передал бойцам слова благодарности и сообщил, что собирается встретиться и переговорить с бойцами.
7 октября глава государства отпраздновал день рождения, ему исполнилось 73 года. В этот день он встретился с командующими группировками войск в Санкт-Петербурге.