Песков: Путин хранит дома подаренные ему военными иконы

«Когда график президента позволит, когда он примет решение <...>. Он же сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, готовится ли встреча Путина с бойцами спецоперации.