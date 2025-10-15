Кремль: по итогам встречи Путина и аш-Шараа пресс-конференция не планируется

В ходе брифинга Песков говорил, что встреча лидеров РФ и Сирии пройдет в Кремле. После нее состоятся двусторонние переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-секретарь президента также отметил, что это будет первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в республике.