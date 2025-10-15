Кремль: по итогам встречи Путина и аш-Шараа пресс-конференция не планируется
По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и временного главы Сирии Ахмеда аш-Шараа пресс-конференции не планируется. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он также рассказал, что переговоры глав государств начинаются в течение часа после 13:00 мск.
15 октября в Москве ожидаются российско-сирийские переговоры. Кремль сообщал, что главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития связей Москвы и Дамаска в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие ситуации на Ближнем Востоке.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках переговоров Путин и аш-Шараа затронут тему судьбы российских военных баз в Сирии.
В ходе брифинга Песков говорил, что встреча лидеров РФ и Сирии пройдет в Кремле. После нее состоятся двусторонние переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-секретарь президента также отметил, что это будет первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в республике.