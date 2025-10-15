Мэр Одессы заявил, что для его отстранения не хватит голосов
Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что в горсовете не хватит голосов за его отстранение от должности. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
Он также выразил мнение, что за его отставку может проголосовать только один человек.
14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства. Информация появилась вскоре после публикации заявления украинского лидера о наличии российского гражданства у «некоторых лиц». Труханов говорил, что будет обращаться в суд в случае лишения его гражданства. Он работает городским головой Одессы с мая 2014 г.
Главой новообразованной Одесской военной администрации 15 октября назначили бригадного генерала Сергея Лысака.