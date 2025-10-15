Мэр Одессы заявил, что для его отстранения не хватит голосов

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства. Информация появилась вскоре после публикации заявления украинского лидера о наличии российского гражданства у «некоторых лиц». Труханов говорил, что будет обращаться в суд в случае лишения его гражданства. Он работает городским головой Одессы с мая 2014 г.