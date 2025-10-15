Самолет министра войны США Хегсета экстренно сел в Великобритании

15 октября Хегсет по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического совета заявил, что США и их союзники предпримут дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время. По его словам, американская сторона с союзниками предпримут шаги, чтобы «возложить издержки на Россию».