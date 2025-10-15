Самолет министра войны США Хегсета экстренно сел в Великобритании
Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил помощник министра по связям с общественностью Шон Парнелл.
«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», – написал Парнелл в X.
Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме, все находившиеся на борту целы.
15 октября Хегсет по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического совета заявил, что США и их союзники предпримут дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время. По его словам, американская сторона с союзниками предпримут шаги, чтобы «возложить издержки на Россию».