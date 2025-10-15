Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Самолет министра войны США Хегсета экстренно сел в Великобритании

Ведомости

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил помощник министра по связям с общественностью Шон Парнелл.

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», – написал Парнелл в X.

Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме, все находившиеся на борту целы.

15 октября Хегсет по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического совета заявил, что США и их союзники предпримут дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время. По его словам, американская сторона с союзниками предпримут шаги, чтобы «возложить издержки на Россию».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте