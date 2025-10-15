Газета
NYT: ЦРУ получило разрешение Белого дома на тайные операции против Мадуро

Ведомости

Белый дом негласно санкционировал проведение Центральным разведывательным управлением США секретных операций в Венесуэле, направленных против режима президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, это разрешение стало последним шагом в усиливающейся кампании администрации президента США Дональда Трампа по оказанию давления на Венесуэлу. Поясняется, что ЦРУ получило расширенные полномочия, которые позволяют агентству действовать как самостоятельно, так и в рамках более масштабных военных операций.

8 августа, Вашингтон увеличил до $50 млн вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Тогда агентство Reuters сообщало со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди, что американские власти обвиняют венесуэльского лидера в связях с преступной группировкой «Трен-де-Арагуа» и наркокартелем «Синалоа».

14 октября Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы. По его словам, корабль был связан с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности Южного командования Соединенных Штатов (USSOUTHCOM). Президент подчеркнул, что разведка подтвердила причастность судна к наркоторговле.

