Лавров: вопрос военных баз РФ обсуждался на встрече Путина с лидером Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа обсуждали на переговорах в Москве все актуальные темы. Так министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос о том, затрагивалась ли на переговорах тема военных баз РФ, передает «РИА Новости».
«Обсуждалось все», – сказал глава российского МИДа.
Аш-Шараа 15 октября прибыл в Москву с первым официальным визитом. Он возглавил страну после того, как в декабре 2024 г. пал режим Башара Асада. На встрече с Путиным аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.
У России две военные базы в Сирии – в Тартусе и Хмеймиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил перед встречей лидеров, что на переговорах так или иначе будет затронута тема российских военных баз в стране.