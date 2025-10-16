Газета
Главная / Политика /

Лавров: вопрос военных баз РФ обсуждался на встрече Путина с лидером Сирии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа обсуждали на переговорах в Москве все актуальные темы. Так министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос о том, затрагивалась ли на переговорах тема военных баз РФ, передает «РИА Новости».

«Обсуждалось все», – сказал глава российского МИДа.

Аш-Шараа 15 октября прибыл в Москву с первым официальным визитом. Он возглавил страну после того, как в декабре 2024 г. пал режим Башара Асада. На встрече с Путиным аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.

Что означает первая встреча Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа в Москве

Политика / Международные отношения

У России две военные базы в Сирии – в Тартусе и Хмеймиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил перед встречей лидеров, что на переговорах так или иначе будет затронута тема российских военных баз в стране.

