Новак выразил уверенность, что Индия продолжит покупать российскую нефть
Индия продолжит сотрудничество по поставкам энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен», – сказал он (цитата по ТАСС).
Новак подчеркнул, что от индийских партнеров не поступали сигналы об отказе от сотрудничества, а все подобные заявления были лишь в прессе. Он заметил, что Индии никто не может указывать, и страна сама будет выбирать свой путь.
15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия перестанет покупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу, но скоро произойдет.
16 октября официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-дели защищает интересы потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. При этом он заметил, что Индия ведет переговоры об энергетическом сотрудничестве и с США.