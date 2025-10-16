Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора с Венесуэлой
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Документ опубликован в думской электронной базе.
«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 г.», – указано в проекте.
В марте 2025 г. Путин заявил о полном согласовании договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Президент говорил, что соглашение создаст хороший и прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.
7 октября, в день рождения российского лидера, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией.