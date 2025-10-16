Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора с Венесуэлой

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 г.», – указано в проекте.

В марте 2025 г. Путин заявил о полном согласовании договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Президент говорил, что соглашение создаст хороший и прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.

7 октября, в день рождения российского лидера, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её