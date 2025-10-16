Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора с Венесуэлой

В марте 2025 г. Путин заявил о полном согласовании договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Президент говорил, что соглашение создаст хороший и прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.