В Кремле считают совместным успехом встречу Путина и Трампа на Аляске
Саммит в Анкоридже на Аляске, во время которого встретились президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп, стал совместным успехом Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Анкоридж – это совместный успех. Это действительно очень позитивный, положительный, конструктивный саммит», – сказал представитель Кремля, комментируя высказывания о том, что переговоры на Аляске стали «триумфом Путина».
16 октября издание Politico писало со ссылкой на источник, что Трамп сблизился с Украиной в том числе после реакции СМИ на его встречу с Путиным на Аляске. Он был в ярости, когда результаты переговоров начали называть «триумфом Путина». После этого Вашингтон расширил степень обмена разведданными с Украиной для ударов по энергетическим объектам в России. Тогда же инициатива о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Киеву получила активное развитие.
Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября Песков говорил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Украины.