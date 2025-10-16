В Кремле считают совместным успехом встречу Путина и Трампа на Аляске

16 октября издание Politico писало со ссылкой на источник, что Трамп сблизился с Украиной в том числе после реакции СМИ на его встречу с Путиным на Аляске. Он был в ярости, когда результаты переговоров начали называть «триумфом Путина». После этого Вашингтон расширил степень обмена разведданными с Украиной для ударов по энергетическим объектам в России. Тогда же инициатива о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Киеву получила активное развитие.