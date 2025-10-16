Газета
Главная / Политика /

Путин и аш-Шаара не обсуждали его возможный визит в Сирию

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Сирии в переходный период Ахмед аш-Шаара во время переговоров в Москве не обсуждали возможность ответного визита российского лидера в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, там речи не шло об этом. Но, с другой стороны, такие приглашения могут быть по дипломатическим каналам переданы», – отметил представитель Кремля.

Аш-Шаара прибыл в Москву 15 октября с первым официальным визитом. Он возглавил страну после падения режима Башара Асада в декабре 2024 г. На встрече с Путиным сирийский лидер заявил, что новые власти намерены перезапустить отношения с Россией.

Путин, в свою очередь, подчеркнул «исключительно дружеский» характер двусторонних связей, которые сохраняются с момента установления дипломатических отношений между СССР и Сирией. Переговоры продолжались более двух с половиной часов, после чего стороны не стали делать совместное заявление для прессы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что лидеры стран на встрече «обсуждали все актуальные темы».

