Песков: Рютте ничего не знает о российских летчиках

16 октября генсек альянса заявил на пресс-конференции, что российские пилоты истребителей якобы «неумело управляют ими, а капитаны не умеют опускать якорь». По его словам, по этой причине не нужно преувеличивать военные возможности России. Он также выразил мнение о том, что НАТО могла бы сбить военнослужащих РФ «немедленно». При этом именно сила блока позволяет «аккуратно выводить их из воздушного пространства», сказал генсек.