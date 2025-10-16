Песков: Рютте ничего не знает о российских летчиках
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не имеет представления о работе моряков и летчиков в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля объяснил его грубые высказывания о них.
«Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил. По многим вопросам некомпетентность – это, к сожалению, сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей», – подчеркнул Песков.
16 октября генсек альянса заявил на пресс-конференции, что российские пилоты истребителей якобы «неумело управляют ими, а капитаны не умеют опускать якорь». По его словам, по этой причине не нужно преувеличивать военные возможности России. Он также выразил мнение о том, что НАТО могла бы сбить военнослужащих РФ «немедленно». При этом именно сила блока позволяет «аккуратно выводить их из воздушного пространства», сказал генсек.
Bloomberg писал, что существующие дорогостоящие системы защиты НАТО не могут справиться с новыми вызовами. В пример агентство привело инциденты с беспилотниками в небе над Польшей, Румынией и Германией. Обозреватель Марк Чемпион считает, что странам Европы необходимо полностью изменить подход к закупкам вооружений, отказавшись от многолетних процедур в пользу гибких решений.