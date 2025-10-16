Песков заявил о готовности России помочь народу Палестины
Российская сторона готова оказать необходимую помощь народу Палестины, поскольку Москва имеет традиционные исторические отношения с палестинцами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. На первом этапе были освобождены 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить около 2000 палестинских заключенных.
В ходе саммита 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что соглашение показало, что можно достичь успеха, если нации откладывают разногласия и работают ради общего будущего.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 23 сентября отмечал, что Россия вместе с подавляющим большинством государств мира признала законные права палестинского народа на создание собственного государства, «не дожидаясь трагедии, которая происходит сейчас».