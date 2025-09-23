Вершинин: РФ признала Палестину до гибели тысяч ее жителей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что признание Палестины – угроза для еврейского государства. По его мнению, это является «абсурдной наградой за террор». Речь идет о нападении боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль и захват заложников в октябре 2023 г. Нетаньяху подчеркнул, что Палестинское государство «не будет создано к западу от Иордана».