Вершинин: РФ признала Палестину до гибели тысяч ее жителей

Ведомости

Россия вместе с подавляющим большинством государств мира признала законные права палестинского народа на создание собственного государства, не дожидаясь трагедии, которая происходит сейчас. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на международной конференции высокого уровня по ближневосточному урегулированию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что Россия, как и 149 других государств, давно признала законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливое стремление к собственному государству.

«Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии и чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 000 палестинцев», – сказал он.

Чем ответит Израиль на волну признаний Палестины на Западе

Политика / Международные новости

21 сентября государственность Палестины признали правительства Великобритании, Австралии и Канады. О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. 22 сентября государственность Палестины официально признала Франция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что признание Палестины – угроза для еврейского государства. По его мнению, это является «абсурдной наградой за террор». Речь идет о нападении боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль и захват заложников в октябре 2023 г. Нетаньяху подчеркнул, что Палестинское государство «не будет создано к западу от Иордана».

